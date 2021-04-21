Иволгинский район, Бурятия, 21 апреля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Руководитель «Россельхозцентра» в Бурятии Намжил Мардваев назвал ситуацию с волками в республике «форменным безобразием». По его словам, в селе Ноехон за последние годы у нескольких хозяев задавили по 70−80 баранов, а один фермер лишился 140 животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волки

«Одна фермерша с Иволгинского района рассказала, что у них один раз волки за считанное время задавили 70 баранов. Ни одну голову полностью не съели, а у многих просто выпили кровь, а мясо разорвали. Когда увидели то охватил полный ужас», — рассказал он.

Он отметил, что нападения волков наносят огромные убытки животноводам, отбивая у них всё желание разводить овец. Более-менее хорошо организована работа, по его словам, лишь в Джидинском районе, где используют отравленные приманки и устраивают облавные охоты на волков.

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