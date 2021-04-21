Нур-Султан, , 10:48 — REGNUM Американская сторона не планирует участвовать в роли наблюдателя в международных встречах по Сирии в астанинском формате. Об этом посол США в Казахстане Уильям Мозер сообщил 21 апреля на пресс-конференции в Нур-Султане.

По мнению Вашингтона, отметил он, более всего для урегулирования конфликта в Сирии подходит женевский процесс под эгидой ООН. Потому США сейчас не хотят выступать наблюдателем в другом процессе.

Очередные консультации в астанинском формате должны пройти в столице Казахстана летом 2021 года. Пятнадцатая из таких встреч состоялась в Сочи 16−17 февраля.

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