Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Ростовские чиновники хотят построить на Зелёном острове полноценный стадион, сообщил начальник городского управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.

«В рамках благоустройства Зелёного острова сейчас рассматривается возможность строительства полноразмерного стадиона с беговыми дорожками, который будет удовлетворять потребности всех жителей Пролетарского района», — цитирует чиновника РБК.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону затянулось благоустройство пляжа на острове Зелёный. Подрядчик должен был создать пешеходную зону, зону отдыха, установить детские и спортивные площадки, озеленить территорию ещё к 1 сентября 2020 года.

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