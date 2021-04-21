Ярославль, , 10:33 — REGNUM Директором департамента дорожного хозяйства Ярославской области назначен Роман Душко. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Роман Душко

О том, что такое назначение ожидается, ранее сообщало ИА REGNUM.

«Сегодня для меня очень важный день, приступил к работе в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области в должности директора. Это огромная ответственность и я благодарен Правительству Ярославской области за оказанное доверие. Дорожный сезон в регионе начался рано, работы предстоит много, да и перед департаментом стоят непростые задачи, поэтому как можно быстрее постараюсь вникнуть в суть дел. Надеюсь, удастся не только сохранить набранные в последние годы темпы, но и приумножить их», — написал Роман Душко.

Чиновник отметил, что в регионе очень активная команда общественников. Душко обещал познакомиться с ними лично и ждёт от них «обратной связи».

Читайте ранее в этом сюжете: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области возглавит Роман Душко