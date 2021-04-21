Москва, , 11:16 — REGNUM Телеведущий Максим Галкин перевоплотился в супергероя. Фотографии нового образа он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CN45HqKMTtP/

«Супергерой. Дорого, самовывоз из деревни «, — подписал серию снимков Галкин. Подписчики телеведущего решили «подыграть» ему в комментариях.

«Супергерой М спешит на помощь», — пишет o_sapunova.

«Кто на броневик залазит с автоматом и в плаще?! Это Макс из Чёрной грязи, он супергерой! Ваще!» — в стихах прокомментировал пользователь mtv.toma.

«Фото для рекламы новой капсульной коллекции для Росгвардии? Вроде как раз недавно на их обмундирование тендер был», — шутит anya_antiguru.

«Большой ребёнок», — коротко подписала ninamatveeva401.

Ранее Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой поздравил Аллу Пугачёву с днем рождения. Певице исполнилось 72 года.

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