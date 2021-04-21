Ижевск, , 10:31 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 апреля прививку от коронавируса сделали 73 334 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 1226 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 640 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 апреля в регионе провели 1 026 703 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1489 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1881 исследование.

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