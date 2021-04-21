Екатеринбург, 21 апреля 2021, 10:37 — REGNUM Бассейн Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) не станут строить в парке вуза в Екатеринбурге. Об этом заявили участники встречи ректора УрГУПСа Александра Галкина и вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько с общественниками.
Как передаёт РИА «Накануне», стройку перенесут в хозяйственный двор вуза. Участвовавшие во встрече представители общественности признали, что такой вариант их полностью устраивает.
Ранее общественники опасались, что из-за строительства бассейна в парке будут вырубать деревья.
Как сообщало ИА REGNUM, также в городе высказывалось недовольство планами по строительству забора вокруг парка.
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