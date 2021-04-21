Омск, , 10:29 — REGNUM Стало известно, сколько за 2020 год заработали депутаты Законодательного собрания Омской области.

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте областного парламента, самым богатым по итогам прошлого года стал депутат Дмитрий Павлов («Единая Россия»). Он заработал 178 815 171,18 рубля (178,8 млн). Павлову принадлежат земельный участок и доли земельных участков, более десяти квартир и другое недвижимое имущество, автомобили BMW 750Li xDRIVE, Renault Duster, автоприцеп, транспортер ГАЗ 3409 «БОБР».

В ТОП-3 самых обеспеченных омских депутатов также вошли Игорь Антропенко («Единая Россия») с доходом в 38 198 627,56 рубля (38,2 млн) и Дмитрий Шишкин («Единая Россия»), заработавший 25 012 914,54 рубля (25,01 млн).

Нулевой доход по итогам прошлого года задекларировал депутат Сергей Головачев («Единая Россия»). Ему принадлежат два земельных участка (по 1200 кв. м каждый). В пользовании у депутата — квартира площадью 36,9 кв. м. Супруге Головачева, заработавшей 207 020,84 рубля, принадлежат две квартиры (129,4 кв. м и 43 кв. м).

Спикер областного Заксобрания Владимир Варнавский отчитался о доходах за 2020 год в размере 10 010 297,85 рубля (10,01 млн). Ему принадлежат четыре земельных участка площадью от 23 кв. м до 1658 кв. м, жилой дом площадью 606,7 кв. м (жилая площадь — 179,8 кв. м), часть квартиры площадью 86,5 кв. м, дача, гараж, нежилое помещение, автомобиль Hyundai Tucson. Его супруга заработала 1 004 265,14 рубля (1,004 млн). Она является владелицей части квартиры площадью 86,5 кв. м, квартиры площадью 38,1 кв. м.

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