Казань, 21 апреля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая провели первый этап вакцинации работников предприятия двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Каждый сотрудник перед прививкой прошёл обязательный осмотр врача на наличие противопоказаний.

Mindortrans.tatarstan.ru Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань

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Вакцинацию провели медики казанской поликлиники №18 в медпункте воздушной гавани. Во вторник, 20 апреля, первым компонентов препарата привили около 100 работников аэропорта. Многие сотрудники напрямую взаимодействуют с пассажирами, друг с другом и с коллегами из других организаций, работающих в аэропорту. Вакцинация в этом случае позволит предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, уверяют в минтрансе РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за сутки в пунктах вакцинации иммунизацию прошли 3660 человек. Таким образом, по состоянию на 20 апреля в регионе привились 204 896 жителей.

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