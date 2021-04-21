Южно-Сахалинск, , 10:34 — REGNUM Уголовное дело по факту пропажи 11-летнего мальчика, ушедшего 19 апреля из дома и не вернувшегося, возбудили следователи. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

«Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего…, 10.01.2010 года рождения, который около 18:00 19 апреля 2021 года ушел из дома по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 33, кв. 46, и до настоящего времени его местонахождение не известно, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что с учетом малолетнего возраста разыскиваемого и его длительного отсутствия дальнейшее расследование уголовного дела поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел следственного управления «для полного, объективного и всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего».

Кроме того, указывается, что для организации поиска ребёнка был создан штаб, координирующий проведение следственно-оперативных и поисковых мероприятий.

«В настоящее время по уголовному делу, проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения подростка, допрашиваются свидетели, осматриваются записи камер наружного видеонаблюдения и иные процессуальные действия», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Улан-Удэ для двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в разбойном нападении на 12-летнего ребёнка, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.