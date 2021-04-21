Брянск, , 10:29 — REGNUM В Брянской области 21 апреля подтверждено 83 случая заражения коронавирусом, что на три больше чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 выявлен у 37 463 жителей. Выздоровели 36 603 человека, в том числе 80 пациентов выписаны за истекшие сутки. От осложнений на фоне инфекции скончался 301 человек.

Лаборатории за сутки проверили 1675 тестов, всего выполнено 526 295 исследований на коронавирус.