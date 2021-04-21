Ижевск, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

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Умерли женщина в возрасте 63 лет и 64-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 408 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 20 апреля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 788 человек, из которых двое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 апреля выявили 61 нового носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 60 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 250 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 2972 человека.

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