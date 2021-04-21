Москва, , 10:26 — REGNUM У российской космонавтики, в отличие от советской, существуют колоссальные ограничения в финансовой части. Об этом в рамках общего собрания членов РАН заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Большая разница между тем, чем располагала советская космонавтика, и тем, чем располагает российская. У нас есть колоссальные финансовые ограничения», — сказал Рогозин.

По его словам, в этой связи космической отрасли приходится самым жёстким образом расставлять приоритеты.