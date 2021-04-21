Пекин, , 10:27 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan представил в России кроссовер CS55 Plus второго поколения в стиле семейства Uni. Об этом сообщается на сайте «Китайские-автомобили».

Внешний вид новинки выполнен в фирменном стиле марки. Автомобиль оснащён крупной решёткой радиатора, над которой установлены узкие фары. Также на кузове авто есть красные акценты. Они расположены около воздухозаборников и под боковыми дверями вдоль порогов. Стильный образ модели завершают чёрные глянцевые боковые зеркала, рейлинги и спойлеры.

Салон машины также похож на салоны машин семейства Uni. Здесь установлены похожее по дизайну рулевое колесо, аналогичный центральный тоннель и торпедо, а также виртуальная «приборка» с большим дисплеем мультимедийной системы.

Под капотом новой модели «трудится» турбированный мотор Blue Whale рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 188 «лошадей» (300 Нм). Он сочетается с 8-скоростным «автоматом».

Ранее в КНР на автовыставке в Шанхае был официально представлен спортивный кроссовер Changan UNI-T, который приводится в движение турбомотором рабочим объёмом 1,5 л. Силовой агрегат функционирует с семипозиционной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

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