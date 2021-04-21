Самара, , 10:28 — REGNUM Свыше 120 кг запрещенных веществ изъяли стражи порядка в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает Сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА», ссылаясь на сообщение пресс-службы УФСБ по региону.

Сообщается, что в Самарской области с 2018 по 2020 год стражи порядка изъяли свыше 120 кг наркотиков, включая 75 кг героина. В 2019 году, например, правоохранителями был задержан житель соседней республики, у которого было изъято 24 кг героина. А в прошлом году суд в Самарской области вынес приговор еще одному иностранцу, который с 2006 года был в международном розыске по подозрению в контрабанде наркотических средств.

Отмечается, что в 2020 году сотрудники ФСБ пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков, которая располагались на территории дач: в результате было изъято пять килограмм наркотических средств и 1,5 тонны прекурсоров. Сообщается, что 20 апреля все изъятые наркотики были уничтожены, путем сжигания в плавильной печи металлургического предприятия региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самары заподозрили в склонении подростка к употреблению наркотиков.