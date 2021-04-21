Копейск, Челябинская область, , 10:25 — REGNUM В Копейске Челябинской области закончено следствие по уголовному делу против местного жителя 1992 года рождения. Ему вменяют кражу 140 тыс. рублей у 60-летнего мужчины, сообщает областной главк полиции.

Так, молодой человек попросил его оформить на себя банковскую карту и затем оформил на неё кредит и попросил обналичить деньги и отдать ему. Пожилой человек это сделал. Через месяц гражданин узнал об обмане и заявил в полицию.

Обвиняемый признал за собой вину. Теперь ему грозит до шести лет колонии.