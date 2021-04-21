Таллин, , 10:25 — REGNUM В среду, 21 апреля, в Таллине у здания Государственной прокуратуры Эстонии пройдет акция в защиту известного правозащитника страны Сергея Середенко. Об этом директор таллинского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Начало — в 16:00 по таллинскому времени (совпадает с московским). Это вторая подобная акция, цель которой — напомнить общественности Эстонии и Европы о преследовании в стране инакомыслящих общественных деятелей, выступающих в защиту нацменьшинств Прибалтики и их гражданских, политических и иных прав.

Участники обещают проводить такие пикеты регулярно — до тех пор, пока Середенко не будет выпущен из-под стражи, где он находится с 3 марта без предъявления ему каких-либо официальных обвинений.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводится.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также давал бесплатные юридические консультации правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.