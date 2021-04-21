Ижевск, , 10:25 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 21 апреля выявили 61 нового носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 60 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 250 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — пятеро детей в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 74 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 870 человек. 408 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончались двое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2972 человека. Из этого числа 2541 житель республики находится в удовлетворительно состоянии, 372 человека — в состоянии средней степени тяжести, 59 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 72 108 человек. Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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