Рига, , 10:24 — REGNUM В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команду «Динамо» (Рига) будет тренировать российский тренер Сергей Зубов.

Об этом сообщил официальный сайт клуба, отметив, что для Зубова это будет третий опыт работы на посту главного тренера. Главной задачей для нового тренера рижского «Динамо» станет как формирование команды, так и борьба за выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Динамо» не может это сделать уже семь сезонов подряд.

50-летний Сергей Зубов считается одним из лучших российских защитников последнего времени. Он — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Один из самых результативных российских защитников в истории НХЛ. Выступал за клубы ЦСКА, «Питтсбург Пингвинз», «Даллас Старз» и СКА.

В 2015 году Сергей Зубов возглавил СКА как главный тренер, затем он руководил клубом «Сочи».