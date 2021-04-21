Ташкент, , 10:23 — REGNUM Российские железные дороги открыли продажу билетов на вывозной железнодорожный рейс сообщением Волжский — Ташкент, сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд отправится со станции «Волжский» в Волгоградской области 23 апреля в 20:50. Пассажирами могут стать только граждане Узбекистана — для покупки билетов необходимо предъявить паспорт.

Билет можно оформить в кассе РЖД, на сайте компании или в мобильном приложении. Отмечается, что по территории России поезд проследует без дополнительных остановок.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте компания «Узбекские железные дороги» запустила два поезда для вывоза граждан Узбекистана из России.

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