Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 30 241 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1310 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 299 038 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 282 869 победили инфекцию, в том числе 632 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3771 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3363 пациента, в оборудованных гостиницах — 575. На карантине находятся 249 человек.

Согласно официальным данным на 20 апреля, в Грузии в результате 30 940 исследований выявили 1792 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 663 человека.

Стоит отметить, что в Грузии в последнее время растут темпы распространения коронавируса. В минздраве страны сообщили, что для профилактики пандемии могут быть введены дополнительные карантинные ограничения.

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