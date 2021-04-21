Орел, 21 апреля 2021, 10:23 — REGNUM Исполнение обязанностей руководителя департамента Орловской области возложено на заместителя руководителя Владимира Николаева, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава департамента Иван Залогин накануне, 20 апреля, был задержан правоохранительными органами.
В правительстве уточнили, что следственным органам оказывается «полное содействие в целях объективного расследования».
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Как сообщало ИА REGNUM, Иван Залогин, который руководит департаментом здравоохранения с 2018 года, был задержан 20 апреля по подозрению в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Залогин намеренно незаконно отказал в выдаче лицензии компании, намеревавшейся открыть диализный центр. Отметим, что в соцсетях жители региона новость о задержании главы облздрава восприняли как долгожданную
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