Орел, , 10:23 — REGNUM Исполнение обязанностей руководителя департамента Орловской области возложено на заместителя руководителя Владимира Николаева, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава департамента Иван Залогин накануне, 20 апреля, был задержан правоохранительными органами.

«Департамент здравоохранения Орловской области продолжает свою деятельность в штатном режиме, исполняет возложенные на него полномочия. Исполнение обязанностей руководителя Департамента возложено на Николаева В.О. Работа медицинских учреждений осуществляется в установленном порядке в штатном режиме. Обеспечена бесперебойная реализация мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, своевременное снабжение медучреждений и аптечных сетей лекарственными препаратами. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поставлен в известность о ситуации, даны поручения об обеспечении деятельности работы департамента и организации контроля за функционированием учреждений здравоохранения региона», — говорится в комментарии пресс-службы правительства региона.

В правительстве уточнили, что следственным органам оказывается «полное содействие в целях объективного расследования».

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Как сообщало ИА REGNUM, Иван Залогин, который руководит департаментом здравоохранения с 2018 года, был задержан 20 апреля по подозрению в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Залогин намеренно незаконно отказал в выдаче лицензии компании, намеревавшейся открыть диализный центр. Отметим, что в соцсетях жители региона новость о задержании главы облздрава восприняли как долгожданную

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