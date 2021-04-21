Калуга, 21 апреля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником.

Пресс-служба Городской думы Калуги Юрий Моисеев

«От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём местного самоуправления! — говорится в тексте поздравления, распространенного пресс-службой муниципалтного парламента. — Местное самоуправление — это самый близкий к людям уровень власти. Именно от профессионализма, опыта, компетенции и ответственности работников органов местного самоуправления зависит благосостояние людей и будущее города. От всей души благодарю сотрудников органов местного самоуправления, активистов ТОС и всех неравнодушных калужан за плодотворную работу на благо города, заботу о красоте и процветании нашей милой Калуги!'.

«Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых успехов и достижений!» — заявил Юрий Моисеев.