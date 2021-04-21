Сеул, , 10:24 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей сухопутных войск и одного представителя морской пехоты. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 706. Из них 674 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 731 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 115 926.

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