Москва, , 10:23 — REGNUM Коснувшись отметки $68 за баррель, Brent резко подешевела во второй половине торгов 20 апреля, лишившись за день более 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Котировки отступили в том числе из-за технического фактора — сопротивление на уровне $68 спугнуло покупателей, которые решили взять паузу и частично зафиксировать прибыль на новых одномесячных максимумах.

Сегодня, 21 апреля, фьючерсы осциллируют вокруг отметки $66, определяясь с дальнейшим вектором движения.

Помимо технического драйвера есть и фундаментальная причина коррекции цен. В фокус внимания трейдеров попали Япония и Индия, где число случаев заражения коронавирусом продолжает увеличиваться.

Эта тенденция ставит под угрозы нынешние прогнозы роста мирового спроса на энергоносители, поскольку на две эти страны приходится свыше 15% глобального потребления нефти.

Дополнительным фактором, препятствующим продолжению роста Brent, служит отчет API, опубликованный поздно вечером 20 апреля.

Оценка института показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно увеличились на 0,4 млн баррелей после трех недель падения. Теперь игроки опасаются, что официальный релиз Минэнерго тоже отразит увеличение запасов.

Также против Brent играет стабилизация доллара, который местами пытается восстановиться после недавних распродаж, тогда как на фондовых площадках преобладает негатив.

В этих условиях Brent вряд ли сможет вернуться к росту в краткосрочной перспективе, тогда как риск движения в направлении двадцатидневной скользящей средней на уровне $64,30 усиливается», — считает эксперт.

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