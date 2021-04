Джакарта, , 10:20 — REGNUM Качество воздуха в столице Индонезии Джакарте снова ухудшилось, поскольку число транспортных средств начало увеличиваться после того, как более года Индонезия пострадала от пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Согласно веб-сайту AQ Index, индекс качества воздуха в Джакарте 21 апреля составляет 156 US AQI с PM 2,5 на уровне 57 мкг / м³.

Джакарта занимает шестое место в мире по уровню загрязнения воздуха на сегодняшний день. Первое место занимает Катманду (Непал) с индексом загрязнения воздуха 190 US AQI.

Затем на втором месте Дубай (ОАЭ) с индексом загрязнения воздуха 178 US AQI, Лондон (Великобритания) с 176 US AQI, Нью-Дели (Индия) с 161 US AQI, а пятое место занимает Пекин (Китай) с 153 US AQI.

В 2019 году уровень PM 2,5 в Джакарте достиг 67,2 мкг / м³.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан ранее заявлял, что качество воздуха в столице Индонезии улучшилось во время пандемии коронавируса.