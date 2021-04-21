Донецк, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ДНР боевиками ВСУ, в ходе которых было выпущено 53 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 21 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 16 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и РПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты Трудовская), Ленинское», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что украинская сторона продолжает игнорировать обращения, утверждая, якобы режим прекращения огня соблюдается.

В результате обстрела мирные жители ДНР не пострадали, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский политический эксперт Владимир Зорин заявил, что проблема властей Украины состоит в том, что они любой ценой пытаются представить Россию стороной конфликта в Донбассе, вместо того, чтобы ехать и договариваться с руководством ДНР и ЛНР.

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