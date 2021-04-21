Донецк, 21 апреля 2021, 10:24 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ДНР боевиками ВСУ, в ходе которых было выпущено 53 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 21 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 16 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и РПГ.
В представительстве отметили, что украинская сторона продолжает игнорировать обращения, утверждая, якобы режим прекращения огня соблюдается.
В результате обстрела мирные жители ДНР не пострадали, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский политический эксперт Владимир Зорин заявил, что проблема властей Украины состоит в том, что они любой ценой пытаются представить Россию стороной конфликта в Донбассе, вместо того, чтобы ехать и договариваться с руководством ДНР и ЛНР.
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