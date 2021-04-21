Атланта, США, , 10:19 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:96.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набравший 25 очков. Кроме того, центровой Клинт Капела сделал дабл-дабл из 14 очков и 19 подборов.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показали Уэнделл Картер и Коул Энтони, набравшие по 17 очков.

На сегодняшний день «Атланта» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идут на 28-м месте.

Читайте также: «Нью-Йорк Никс» обыграл «Шарлотт» в матче НБА