Нью-Дели, , 10:20 — REGNUM На территории индийского штата Западная Бенгалия была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 21 апреля сообщил сотрудник индийского Института геномики и интегративной биологии Винод Скария на своей странице в соцсети Twitter.

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«B.1.618 — новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», — написал он в своем сообщении.

При этом ученый отметил, что убедительных доказательств того, что именно этот штамм является причиной увеличения числа заразившихся коронавирусом в регионе, на данный момент нет.

«Эти вопросы помогут решить более целенаправленные эпидемиологические исследования», — подчеркнул Скария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 295 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за время пандемии.