Элиста, , 10:17 — REGNUM Ещё два летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Республике Калмыкия, сообщает региональный оперштаб 21 апреля.

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С начала пандемии в республике скончались 335 пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUMсообщало, что в Калмыкии выявили одного носителя «британского» штамма SARS-Cov-2. Вирус подхватил медик. На самоизоляцию отправлены около 50 человек.

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