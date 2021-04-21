Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM В Бурятии разгорелся скандал вокруг мемориальной доски бурятскому композитору Анатолию Андрееву. На установленном 10 апреля в центре Улан-Удэ барельефе оказалась ошибка, на которую обратила внимание дочь поэта Дамбы Жалсараева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Здесь работал Андреев Анатолий Андреевич (1941 — 2004 гг.). Автор Государственного гимна Республики Бурятия», — написано на доске.

Однако Рада Жалсараева напомнила, что у гимна Бурятии нет одного создателя, а Анатолий Андреев является автором музыки. Тогда как слова к гимну написал поэт Дамба Жарсараев.

«Я сильно расстроена. Хорошо, что моя мама, Жалсараева Валентина Зондуевна, не увидела этого, её похоронили 7 апреля. А через три дня, как удар в спину, по-другому назвать не могу», — написала она на своей странице в «Фейсбук».

По её мнению, текст памятной доски является неуважением к памяти её отца и игнорированием его заслуг и вклада в создание гимна, что сложно списать на случайность. В связи с этим она спросила у властей города, кто дал указание установить доску в центре города и кто согласовывал текст.