Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Стратегическое командование США (USSTRATCOM) сообщило в Twitter о вероятности конфликта, при котором противник будет рассматривать использование ядерного оружия. Эта публикация вызвала у читателей активный отклик.

Так, пользователи попросили объяснить, что означает это заявление. Один из читателей, Pete LaPlace, попросил власти США не начинать третью мировую войну и заранее поблагодарил их за это.

Читатель MeloniaSherban предположила, что страницу ведомства взломали. Неужели именно это командование хочет донести до людей прямо сейчас, спросила она.

«Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», — подчеркнула MeloniaSherban.

Ещё один читатель, yestradamous, подчеркнул, что ядерное оружие — это худшее, что может быть.

В заявлении USSTRATCOM говорится, что на сегодняшний день спектр конфликтов нелинейный и непредсказуемый. США должны учитывать вероятность такого конфликта, условия которого «могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант».

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