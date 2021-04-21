Загреб, , 10:16 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, заявил что к 30 июня правительство предоставило 3,1 миллиона доз вакцины, так что к тому времени будут вакцинированы от 50 до 55 процентов граждан.

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Правительство также предоставило 1,2 миллиона доз Pfizer в связи с задержками в доставке вакцины AstraZeneсa, отметил Пленкович и добавил, что таким образом они позволят сделать вакцинацию 3,3 миллионам человек старше 18 лет к 30 июня, пишет агентство Hina.

Пленкович заявил, что министру здравоохранения Вилли Берошу дано указание организовать интенсивную вакцинацию в следующие семьдесят дней.

Таким образом, большое количество граждан Хорватии будет вакцинировано к летнему сезону, что заложит основу для туристического сезона, а также для более нормального образа жизни, уверен премьер.