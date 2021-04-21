Пермь, , 10:16 — REGNUM В Пермском крае каждый второй выпускник в 2021 году имеет шанс поступить на бюджетное место в высшие учебные заведения региона. В вузах региона увеличено число бюджетных мест, сообщает региональный минобр.

Количество бесплатных мест выросло почти на 1 тыс. по востребованным специальностям: IT, медицина, строительство, горное и нефтегазовое дело, педагогика. В общей сложности в 2021 году открыто 5,9 тыс. бюджетных мест.

Добавим, что в 2021 году, как и в прошлом, ЕГЭ сдают только те выпускники, кто планирует поступать в вузы. Таких в регионе около 14 тыс. человек. Остальным выпускникам школ достаточно пройти итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.

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