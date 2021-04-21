Москва, , 11:15 — REGNUM Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) ответил подписчикам, которые раскритиковали его «кубики» на прессе. Он опубликовал видео в историях своего профиля в Instagram.

«Тут в комментариях пишут, что у меня пресса не было», — саркастично говорит Дава, прилагая фотографии, сделанные несколько лет назад в разное время. На снимках блогера, которые он подписал «хейтеры, гуляйте», видно, что Манукян был в хорошей физической форме.

Ранее Дава опубликовал фотографии в своём Instagram-аккаунте, где сквозь мокрую футболку был виден его торс. Многие пользователи написали негативные комментарии, решив, что блогер вставил себе импланты.

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