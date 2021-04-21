Сретенск, Забайкальский край, , 10:14 — REGNUM В Забайкальском крае на 48 часов задержан глава Сретенска. Его подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Пока решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения, по месту работы и проживания чиновника прошли обыски, изъяты документы, имеющие значение для расследования дела. Подробности 21 апреля сообщает территориальное управление СКР.

По данным следствия, в 2019 году глава Сретенска полностью оплатил стоимость муниципального контракта при фактически невыполненных работах по нему. Речь идёт о подрядчике, который выполнял ремонт дороги в Сретенске на сумму около 2,4 млн рублей.

«Глава Сретенска, знал о невыполнении подрядчиком работ по контракту на сумму около 600 тыс. рублей, однако подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику была выплачена вся сумма по контракту. Работы по контракту не выполнены до сих пор», — отмечается в официальном сообщении СКР.

Также, по мнению следствия, глава Сретенска превысил свои должностные полномочия, дав разрешение подрядчику по указанному выше контракту пользоваться недрами — использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения.

«В соответствии с законодательством, такое разрешение может быть выдано только соответствующим министерством правительства Забайкальского края. В результате неправомерных действий главы города подрядчиком было незаконно использовано свыше 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму свыше 300 тыс. рублей», — пояснили следователи.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.