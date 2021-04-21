Амман, , 10:14 — REGNUM В Иордании завершено расследование по делу о раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре. Об этом заявил военный прокурор страны генерал Хазем аль-Маджали, сообщает CNN.

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«Государственное обвинение суда государственной безопасности завершило свое расследование, связанное с событиями, которые недавно обрушились на королевство», — говорится в заявлении аль-Маджали.

Отмечается, что в ходе расследования установлены имена всех лиц, вовлечённых в события, а также их роли и действия, «представлявшие явную угрозу безопасности и стабильности королевства».

После завершения расследования дело из военной прокуратуры передадут в суд государственной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле прокурор Аммана Хасан аль-Абдаллат ввёл запрет на публикацию любой информации на тему заговора против короля Иордании Абдаллы II. Он пояснил, что это сделано «в интересах сохранения секретности ведущегося расследования». Нарушившие это распоряжение будут отданы под суд.

Ранее стало известно, что в Иордании против Абдаллы II был организован заговор, в котором мог участвовать его брат — принц Хамза бен Хусейн. В рамках расследования этого дела арестованы 16 человек.