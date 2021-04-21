Капан, , 10:13 — REGNUM Жители Сюникской области Армении перекрыли улицы перед кортежем премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает 21 апреля издание Para.tv.

Отмечается, что несколько сотен участников акции скандируют лозунги, обвиняющие Пашиняна в предательстве.

Также происходят стычки протестующих с полицейскими, пытающимися сдержать собравшихся.

Митингующие настаивают на том, чтобы глава правительства покинул область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что подаст в отставку в течение последних десяти дней апреля, согласно договорённости между парламентскими силами и президентом республики.

Он пояснил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства в седьмой день — это будет сделано в рамках протокольной процедуры. При этом остальные фракции не будут выдвигать своих кандидатов