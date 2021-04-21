Тбилиси, , 10:22 — REGNUM В парламент Грузии во вторник, 27 апреля, будет внесён законопроект об амнистии по делу о беспорядках, которые прошли в Тбилиси в июне 2019 года в ходе антироссийских протестов. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 20 апреля сообщил журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Он отметил, что с депутатами оппозиционных партий достигнуты договоренности в рамках соглашения по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Представители оппозиции должны прекратить бойкот парламента и присоединиться к работе над законопроектом об амнистии.

«Инициирование (законопроекта об амнистии, — прим. ИА REGNUM) произойдет уже во вторник, соответственно, нет никаких препятствий для принятия этого закона, тем более что существует общая договоренность, что он будет принят совместно», — сказал Папуашвили.

Напомним, в июне 2019 года в здании парламента Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и стали собирать сторонников на антироссийскую акцию. Собравшаяся толпа попыталась штурмом взять парламент и была жёстко разогнана спецназом.

В рамках уголовного дела о беспорядках проходят лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, гражданский активист Бесо Тамлиани, а также трое сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.

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