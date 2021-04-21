Москва, , 10:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бизнес принять участие в кампании по вакцинации от коронавируса.

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"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников», — отметил Володин в телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что делать прививку или нет — это личный выбор каждого.

«Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме», — рассуждает парламентарий.

Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, у бизнеса и граждан есть возможность работать и восстановиться после ограничений, отметил Володин.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики. В соответствии с ним ВВП в 2021 году вырастет на 2,9%, а в 2022-м — на 3,2%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионах России вакцинация идет небыстро. Власти начали предлагать меры для стимулирования граждан пройти вакцинацию. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что привившиеся пожилые горожане могли бы получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках, участвующих в программе. При этом он добавил, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Средства на программу мэр предложил собрать со счет бизнеса.