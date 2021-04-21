Санкт-Петербург, 21 апреля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, ранее работавший министром транспорта РФ и топ-менеджером Группы ЛСР, показал самые высокие среди высокопоставленных коллег по Смольному доходы по итогам 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Памятник Владимиру Ленину у здания Смольного

Соколов лидирует в этом своеобразном «рейтинге» второй год подряд после прихода на работу в правительство Петербурга, получив в минувшем году доход в 17,8 млн рублей. В то же время для самого Соколова 2020 год оказался не слишком удачным, поскольку годом ранее его доходы составляли 247 млн рублей. Доход жены вице-губернатора Соколова составил 39,2 млн рублей, что в 1,4 раза меньше, по сравнению с 2019 годом.

В собственности четы Соколовых находится несколько квартир, земельных участков, строений и нежилых помещений, у несовершеннолетнего ребёнка — половина квартиры в России, а в пользовании — койко-место в Швейцарии. Из движимого имущества в семье есть автомобиль Mercedes CLS, прицеп и моторная лодка.

Вторым по уровню доходов среди вице-губернаторов Петербурга стал куратор сферы ЖКХ и благоустройства Николай Бондаренко. Его доход в 2020 году составил 6,6 млн рублей, еще 1,8 млн рублей в семейный бюджет принесла супруга чиновника. В собственности семьи — две небольших квартиры и земельный участок площадью 1200 кв. м, а также Mercedes GLE300 D/

Тройку лидеров по доходам в правительстве Петербурга замыкает вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв. В 2020 году он получил доход в 5,3 млн рублей. В составе недвижимого имущества у него — земельный участок (1699 кв. м), жилой дом (200 кв. м), квартира (111 кв. м) и машиноместо.

У Пикалёва оказался самый разнообразный среди вице-губернаторов состав движимого имущества. В его составе — автомобиль Mercedes GLS 350 D 4MATIC, три мотоцикла иностранных марок, катер, снегоболотоход и три автоприцепа.