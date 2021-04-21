Элиста, , 10:10 — REGNUM Ещё 13 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 21 апреля.

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В ковидных госпиталях занято 186 коек. Девять пациентов находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 442 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии коронавирусом заразились 20 326 человек. Выписаны с выздоровлением 19 580 пациентов.

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