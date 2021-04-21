Красноярск, , 10:09 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил федеральное правительство выделить на экологические проекты 191 млрд рублей. Более половины из этих денег — 114,5 млрд власти намерены направить на строительство красноярского метро, сообщает «Коммерсантъ».

В письме, адресованном вице-премьеру Виктории Абрамченко, говорится о необходимости комплексного восстановления на месте аварии на ТЭЦ в Норильске. Деньги предложено выделить в рамках госпрограмм «Охрана окружающей среды» и «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

20 млрд будут направлены на компенсацию выпадающих доходов края по налогу на прибыль «из-за снижения налоговой базы после выплаты «Норникелем» штрафа за аварию».

Кроме того, планируется создать инфраструктуру для перевода автомобилей в Норильске на газ, решать проблемы с мусором и ликвидировать накопленный ущерб на объектах в Норильске и на Таймыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте компания «Норникель» отчиталась о полной выплате ущерба, нанесённого природе из-за разлива топлива на ТЭЦ-3. Всего АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (дочернее предприятие «Норникеля») произвело все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей.

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