Москва, , 10:12 — REGNUM В данный момент Россия не планирует созывать заседание Совбеза ООН по Донбассу, однако в дальнейшем будет в данном вопросе исходить из развития ситуации «на земле». Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

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«В настоящее время таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на «земле», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом российский дипломат отметил, что украинские власти и страны НАТО «не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию», а также продолжают вести военные приготовления.

«Что в конечном счете ведет лишь к нагнетанию напряженности в Донбассе. На этом фоне призываем их воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на востоке Украины», — добавил Ильичев.

Также он подчеркнул, что Москва является сторонником урегулирования на востоке Украины «исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского «Комплекса мер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что все преступления и нарушения прав человека властями Украины в Донбассе должны быть расследованы.