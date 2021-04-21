Анадырь, , 10:15 — REGNUM В Анадыре на Чукотке выявлены нарушения соблюдения бюджетного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

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В ходе прокурорской проверки обнаружено, что органы и учреждения, финансируемые из местных бюджетов, имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за услуги ЖКХ в размере 12 млн рублей.

Руководителям учреждений внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила перекладывать на новых собственников коммунальные долги прежних владельцев квартир.