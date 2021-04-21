Портленд, США, , 10:07 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Си Джей Макколлум, набравший 28 очков.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Портленд» идёт на девятом месте.

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