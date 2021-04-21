Киев, , 10:09 — REGNUM По итогам марта 2021 года на украинском авторынке было продано на 45% больше новых легковых машин, чем за март прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Так, в прошлом месяце украинские дилеры реализовали 9,3 тыс. новых автомобилей. При этом с начала 2021 года по март включительно на Украине было продано 21,8 тыс. новых легковушек — на 6% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Среди проданных на Украине автомобилей в марте были 1310 машин марки Renault (+4%), 1170 моделей Toyota (+78%), 640 экземпляров KIA (+12%), а также 610 Skoda (рост в 2,4 раза) и 530 штук Volkswagen (рост в 4 раза).

Напомним, в России в марте 2021 года было продано 135 395 новых легковых автомобилей, что на 14,3% меньше, чем в марте 2020 года.

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