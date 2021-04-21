Ярославль, 21 апреля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Известный ярославский пловец на открытой воде, многократный призёр чемпионатов мира Евгений Дратцев лишился специальной выплаты из бюджета области. Об этом в социальных сетях рассказала его жена Марина Дратцева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Евгения Дратцева ВКонтакте Евгений Дратцев

«На днях я совершенно случайно узнаю, что моего мужа вычеркнули из списка спортсменов, которым область оказывает материальную помощь в размере 200₽ в день… Конечно, дело не в деньгах. Дратцев Е. — заслуженный мастер спорта, который уже почти 20 лет, выступая за наш регион, является лидером российского марафонского плавания (это для справки). На самом деле, в нашей области, чтобы пересчитать действующих спортсменов такого уровня, точно хватит пальцев обеих рук», — написала Марина Дратцева.

На протяжении многих лет Евгений Дратцев входит в десятку лучших спортсменов Ярославской области. Супруга спортсмена подчёркивает, что дело не в деньгах, а в уважении к человеку, достижениями которого область не раз гордилась. По мнению Марины Дратцевой, это вопрос профессионализма чиновников, отвечающих за поддержку спорта:

«Повторюсь, что это пост не о деньгах, а об уважении! А точнее о неуважении к людям, живущим в твоём регионе. 16 апреля прошло награждение лучших спортсменов области по итогам 2020 года, и Женя, конечно же, в топ-10, но его забыли пригласить. Ну как забыли, позвонили за 30 минут до начала мероприятия и уточнили, сможет ли прийти», — написала Марина Дратцева.

В департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Евгений Дратцев, действительно, лишён дополнительного материального обеспечение из областного бюджета. Выплату на питание получают спортсмены, являющиеся победителями и призерами официальных всероссийских и международных соревнований, членами или кандидатами в члены спортивных сборных команд России и (или) Ярославской области.

«Формирование списков получателей выплат на дополнительное питание производится комиссией на летний период (с 01 апреля по 30 сентября) и на зимний период (с 01 октября по 31 марта) в течение двух недель, предшествующих началу каждого периода. Заслуженный мастер спорта России Евгений Дратцев получал выплату на дополнительное питание в размере 200 рублей в день в период с 01 октября 2020 года по 31 марта 2021 года. 30 марта 2021 года департаментом проведена комиссия, где был утвержден список спортсменов для получения выплат на питание в период с 01 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года за достижения спортсменов с октября 2020 года по март 2021 год. Спортсмен Дратцев не был включен в данный список ввиду того, что плавание на открытой воде является сезонным видом спорта и в этот период у него не было достижений. Повторное заседание комиссии по назначению выплат на материальное обеспечение спортсменам состоится 27 апреля 2021 года, на которой будет рассмотрен вопрос о включении Дратцева в список получателей», — сообщили в департаменте.

Отметим, что говорить о «сезонности» достижений спортсмена, действительно, крайне странно. По этой логике выходит, что футболисту не надо тренироваться зимой, а лыжнику — летом.

Всего выплаты получают 60 спортсменов региона. При назначении учитывается не только участие спортсмена в соревнованиях, вхождение в сборную страны, но и его «перспективность». Возможно, спортивные чиновники решили, что 38-летний Дратцев уже не завоюет новых медалей?