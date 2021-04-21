Казань, , 10:09 — REGNUM В Татарии пассажирская навигация по рекам Волга и Кама откроется с 30 апреля.

С конца апреля из казанского речного порта будут организованы ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги. Из Казани теплоходы также отправятся в Кзыл-Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени, сообщает пресс-служба минтранспорта РТ.

На майские праздники запланированы рейсы из Казани до Свияжска и скоростные линии в Болгары и Тетюши.

Первый рейс из Набережных Челнов до Соколок отправится 30 апреля с остановками на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

С 1 мая откроются рейсы из Чистополя до Красного Яра с отправлением в среду, субботу и воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон навигации для плавания на маломерных судах открыли в Пензенской области с 15 апреля. В связи с этим эксплуатация судов разрешена только после их регистрации в Госинспекции по маломерным судам, нанесения идентификационных номеров и технического освидетельствования.

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