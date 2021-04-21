Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM В марте 2021 года средняя стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области выросла на 5,3% в сравнении с декабрем 2020 года. Об этом говорится в материалах Ростовстата.

Так, стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2021 года составила 4 420 рублей, что на 3% больше по сравнению с предшествующим месяцем, и на 5,3% — по сравнению с декабрём 2020 года.

Среди южных регионов самая высокаястоимость условного набора продуктов питания по итогам мартасложилась в Севастополе (4 934 рубля), самаянизкая -в Волгоградской области (4 096 рублей).

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